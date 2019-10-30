Суми забезпечені вакциною проти дифтерії – міський голова

Суми забезпечені вакциною проти дифтерії – міський голова

Укрінформ
Суми мають необхідну кількість вакцин для протидії дифтерії.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив мер міста Олександр Лисенко.

«Медичні заклади обласного центру забезпечені відповідним препаратом, він закуплений за державні кошти, а тому є безкоштовним для пацієнтів», - зазначив посадовець.

Наявність вакцини у лікарнях підтвердила і в. о. начальника міського відділу охорони здоров’я Олена Чумаченко.

«Попри те, що востаннє випадок захворювання на цю гостру інфекційну недугу дихальних шляхів у місті реєстрували у 2005 році, однак цьогоріч по Україні вже зафіксовано двадцять випадків дифтерії, як повідомляє МОЗ. Єдиним засобом профілактики дифтерії є щеплення, За останні дев’ять місяців щеплення від дифтерії вже зробили 9755 сумчан», - сказала Чумаченко.

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Як зазначалося раніше, у дорослому віці вакцинуватись від дифтерії слід один раз на десять років, оскільки зроблене щеплення у дитинстві не забезпечує стійкий імунітет на все життя.

Тому медики радять перевірити календар щеплень, а краще звернутись до свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта.

Фото: depositphotos.com

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