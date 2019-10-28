Уряд погодив призначення п’ятьох голів ОДА

Кабінет Міністрів на своєму виїзному засіданні у Маріуполі в понеділок ухвалив низку кадрових питань.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Зокрема, уряд призначив Біденка Артема Ігоровича державним секретарем Міністерства культури, молоді та спорту. Також прийнято рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державного агентства водних ресурсів України на Хорєва Михайла Юрійовича", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім того, уряд погодив призначення головами ОДА: Волинської - Погуляйка Юрія Михайловича; Полтавської - Синєгубова Олега Васильовича; Сумської - Пащенко Інну Олексіївну; Хмельницької - Габінета Дмитра Анатолійовича; Чернівецької - Осачука Сергія Дмитровича.

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Також уряд звільнив: заступника міністра розвитку громад і територій – Кругляка Едуарда Борисовича, заступника міністра інфраструктури - Лавренюка Юрія Федоровича та голову Державного агентства водних ресурсів - Овчаренко Ірину Іванівну.

Фото: Урядовий портал