Заступник міністра інфраструктури Лавренюк пішов у відставку

“Цього тижня я офіційно завершую свою роботу у Міністерстві інфраструктури України. Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву міністерства”, - повідомив Лавренюк.

Він зазначив, що наразі його функція в міністерстві виконана і “потрібно рухатись далі”.

Юрія Лавренюка призначено на посаду заступника міністра інфраструктури України з травня 2016 року. Він відповідає за формування політики міністерства у сферах залізничного, морського та річкового транспорту, дорожній галузі і автомобільних перевезеннях.

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До призначення в Мінінфраструктури Лавренюк обіймав керівні посади у ГУ МВС України у Донецькій області і очолював Управління із запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України.