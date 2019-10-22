У деревообробний завод на Рівненщині інвестор залучить 200 мільйонів євро

На Рівненщині побудують завод з виробництва деревостружкової плити Kronospan, інвестор планує залучити в економіку Рівненської області понад 200 млн євро.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали у вівторок голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль та директор ТзОВ «Технопривід Інвест Груп», керівник майбутнього заводу Павло Пильтяй, повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

«Будівництво заводу Kronospan - це колосальна рекордна інвестиція в наш край. Залучити настільки потужного інвестора в непростий для країни час – це справді успіх. Це черговий крок до нашої стратегії – створення технократичного хабу і розвитку Рівненщини як регіонального центру. Загалом 2020 рік – це рік масштабного будівництва на Рівненщині: північної об’їзної і заводу Kronospan, - зазначив Коваль.

Зі свого боку, Пильтяй зазначив, що Рівненська область має величезний потенціал з точки зору географічного розташування – досить близько як до центральних областей України, так і до західних кордонів держави. До того ж, тут добре розвинена інфраструктура і, що головне, наявні кваліфіковані фахівці.

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Kronospan – міжнародна компанія з виробництва високоякісних деревних плит і суміжної продукції, має понад 40 заводів у 30 країнах Європи, Азії та Америки.