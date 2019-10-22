Херсонський морпорт передадуть у концесію на 30 років

Херсонський морський торговельний порт передадуть у концесію на 30 років.

Про це повідомив у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Херсонський морський торговельний порт передадуть у концесію на 30 років. За цей час очікується залучення інвестицій приватного партнера у розмірі 1,4 мільярда гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки збільшенню потужності та ефективності підприємства до бюджетів різних рівнів буде надходити близько 300 млн грн податків. Ці гроші надходитимуть як до місцевого, так і до обласного бюджету, і можуть бути використані на розвиток місцевої інфраструктури. Також 500 херсонців матимуть робочі місця.

Після завершення дії угоди приватний концесіонер передасть всі активи, навіть новостворені, знову у власність держави.

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Як зазначив голова ОДА, до 6 грудня приватні інвестори можуть подати свої пропозиції - тендерне оголошення концесійного проекту Міністерство інфраструктури України оприлюднило 8 жовтня.