Херсонський морпорт передадуть у концесію на 30 років
Про це повідомив у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
«Херсонський морський торговельний порт передадуть у концесію на 30 років. За цей час очікується залучення інвестицій приватного партнера у розмірі 1,4 мільярда гривень», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки збільшенню потужності та ефективності підприємства до бюджетів різних рівнів буде надходити близько 300 млн грн податків. Ці гроші надходитимуть як до місцевого, так і до обласного бюджету, і можуть бути використані на розвиток місцевої інфраструктури. Також 500 херсонців матимуть робочі місця.
Після завершення дії угоди приватний концесіонер передасть всі активи, навіть новостворені, знову у власність держави.
Як зазначив голова ОДА, до 6 грудня приватні інвестори можуть подати свої пропозиції - тендерне оголошення концесійного проекту Міністерство інфраструктури України оприлюднило 8 жовтня.