Польські експерти беруть участь у пошуках останків жертв НКВС у Дрогобичі

Експерти Інституту національної пам’яті (ІНП) Польщі беруть участь як спостерігачі у пошукових роботах з виявлення останків жертв комунізму, похованих на території колишньої в’язниці НКВС у Дрогобичі на Львівщині.

Про це повідомило управління пошуку й ідентифікації ІНП Польщі, інформує PAP.

“За запрошенням української сторони група управління пошуку й ідентифікації ІНП бере участь як спостерігачі в археологічних та ексгумаційних роботах, що тривають у Дрогобичі”,- йдеться в повідомленні польського ІНП.

Зазначається, що роботи ведуться на території монастиря святих Петра і Павла поблизу колишньої в’язниці НКВС, де під час Другої світової війни могли бути поховані загиблі польської національності.

В ІНП зазначили, що позитивно сприймають рішення української сторони про запрошення польських експертів до проведення пошукових робіт у Дрогобичі.

Про запрошення польських спеціалістів повідомило у п’ятницю посольство Польщі в Україні. Польське диппредставництво зазначило, що цей крок відповідає деклараціям Президента України Володимира Зеленського і положенням двосторонніх угод. Посольство РП також повідомило, що нині тривають процедури, пов’язані з отриманням польським ІНП усіх необхідних дозволів з боку українських органів на ведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України.

Як повідомляв Укрінформ, у Дрогобичі на вулиці Стрийській біля колишньої в'язниці НКВС виявлено поховання людей, які, за припущенням, були розстріляні в 1940-х роках.

Українська влада нещодавно дозволила польській стороні відновити пошукові роботи в Україні, які було призупинено після руйнування українського місця пам’яті у селі Грушовичі поблизу Перемишля в 2017 році. Польська сторона вже подала пропозиції щодо місць в Україні, де вона хоче вести пошуки останків польських жертв з першої половини XX століття.

Фото: пресслужба Дрогобицької міської ради.