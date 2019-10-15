За шпигунство на ФСБ житель Кременчука отримав 12 років

Крюківський районний суд Кременчука засудив до 12 років позбавлення волі чоловіка, який шпигував на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону.

“За публічного обвинувачення військової прокуратури Полтавського гарнізону кременчужанина засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Відповідний вирок ухвалила колегія суддів Крюківського районного суду м. Кременчука”, - йдеться у повідомленні.

Суд встановив, що у липні 2014 року під час відпочинку в тимчасово окупованому Криму житель Полтавщини встановив контакт та розпочав конфіденційне спілкування з працівниками Федеральної служби безпеки РФ.

Протягом 2014-2019 років зловмисник передавав ФСБ РФ інформацію щодо розвитку суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Полтавській області і в Україні в цілому. Зокрема, він «зливав» інформацію про осіб, що перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах, що є службовою інформацією ЗСУ.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину.