На Хмельниччині виявили унікальні підземні галереї

У селищі міського типу Чорний Острів на Хмельниччині археологи натрапили на підземні галереї, розташовані під гостинним двором, аналогів якому немає в області.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів співробітник Науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба» Інституту археології НАНУ Павло Нечитайло.

«Ми вже другий рік працюємо у Чорному Острові. Цього разу мали справу з об’єктом, який місцеві називають ратушею, але це був величезний заїжджий двір для торгівлі. Найближчі його аналоги – гостинний двір на Подолі, торгові ряди в Умані та Білій Церкві. Більше заїжджих дворів у Хмельницькій області не залишилося. Серія підвалів, побудованих під ним, має фрагменти галерей, які ведуть у напрямку до палацу Пшездецьких (пам’ятка архітектури місцевого значення, побудована у XVIII столітті – ред.) та костелу. Їх треба розчищати і, можливо, вони теж виявляться цікавими підземними об’єктами галерейного типу», - розповів Нечитайло.

За його словами, цього разу археологи відкрили у Чорному Острові потужний культурний шар XVII-XVIII століть із залишками пічних кахлів, а також фрагменти горщиків XV (а можливо, і XIV) століття. Дослідник акцентує: це може свідчити, що біля тих торгових рядів стояла будівля, оскільки такий потужний культурний шар просто так не утворюється.

Нечитайло сподівається, що археологам таки вдасться віднайти фундамент старої ратуші, адже ця звична для жителів Чорного Острова назва не могла виникнути на порожньому місці.

«Найцікавішою знахідкою для нас було відкриття зернової ями, яка залягала нижче рівня фундаментів на глибині приблизно 2,2 м. Вона добре збережена, має цікаву форму з обпаленими стінками і досліджена, але її довелося засипати, бо вона на серйозній глибині під фундаментом. Ще відомий мандрівник Ульріх фон Вердум (жив у XVII столітті – ред.) залишив у своєму щоденнику детальні свідчення про багато сіл і містечок Хмельницької області. Він зазначає, що на Поділлі була традиція ховати зерно в ями з опаленими стінками. До речі, вона зберігалася ще до Другої світової війни», - додав археолог.

Торік під час археологічних робіт у Чорному Острові дослідники на невеликій площі розкопу знайшли вал ХIV століття литовських часів, який стояв прямо під палацом Пшездецьких, та залишки архітектурних елементів палацу, що були втрачені за радянської доби.

Минулого тижня робота експедиції у містечку завершилася, а далі археологи будуть систематизувати всю зібрану інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, у Полонному на Хмельниччині археологи розчистили і дослідили унікальну підземну галерею ХVIII століття, яка безпосередньо пов’язана з подіями Північної війни між Московією та Швецією на початку 1700-х років.

Фото: Павло Нечитайло