Митрополит Київський і всієї України Епіфаній оглянув у Львові завершальні роботи з будівництва першої частини Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Глава Православної церкви України зауважив, що цей меморіал - унікальний для всієї країни.

Епіфаній оглянув Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові / Фото: Львівська міська рада

«Практично вже завершується спорудження цього пам’ятного знаку на честь тих, які віддали своє життя без зброї у руках і змінили напрямок розвитку нашої Української держави на європейський без зброї. Хоча надалі і до сьогодні триває війна на сході України, де вже зі зброєю наші хлопці оберігають нашу територіальну цілісність. І дуже важливо зберігати пам’ять про них - бо вони віддали найдорогоцінніше - своє життя. І ми повинні увіковічувати їхню пам’ять саме для себе - нам це потрібно. Їм потрібна тільки наша молитва зараз. Ми проявляємо цю любов через молитву, але такі пам’ятні місця, пам’ятні знаки повинні надихати нас на подальшу боротьбу і відстоювання своїх прав, - зазначив митрополит Епіфаній.

За його словами, Львів став першим показовим містом в Україні щодо будівництва такого масштабного пам’ятного знака, де можна вшановувати пам'ять Героїв Небесної сотні. “Цей проєкт є унікальним, бо він сучасний. Тут застосовані сучасні модерні форми, які також повинні приваблювати відвідувачів. Бо це не лише пам’ятний знак, а й прекрасне місце, де можна прогулятися, відпочити, подумати, згадати і вшанувати пам’ять тих, які відійшли”, - зазначив предстоятель ПЦУ.

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Очікується, що першу частину Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні у Львові відкриють 23 серпня.