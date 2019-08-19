Власнику одеського готелю "Токіо Стар" повідомили про підозру

Прокуратура Одещини повідомила про підозру власнику готелю "Токіо Стар", в результаті пожежі в якому загинуло дев’ятеро людей.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Вадиму Чорному повідомлено про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 КК України). Також його було затримано.

Вживаються заходи для вилучення та дослідження установчих документів підприємства – власника готелю, фінансово-господарської діяльності, установки, обслуговування пожежної сигналізації та інших.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у готелі "Токіо Стар" по вул. Водопровідній в Одесі сталася у ніч на суботу, 17 серпня 2019. Загинули дев’ятеро людей, ще десять — постраждали. Спершу слідство розглядало три основні версії події: порушення правил пожежної безпеки, необережне використання вогню постояльцями та підпал з метою приховування вбивства. Однак після висновків судмедекспертів версію про вбивство більш не досліджують.

Триває також провадження Державного бюро розслідувань за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Одеській області.

18 серпня проведено обшуки на всіх об'єктах, що належать власнику готелю Чорному, у тому числі в готелі "Зірка". Також обшукали апартаменти, що належать бізнесмену.

Власник готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний вважає, що працівники охоронної фірми "Карабінер" не виконали договірних зобов'язань у ніч на 17 серпня щодо екстреного виклику рятувальників ДСНС на пожежу, що виникла в цьому закладі. Сьогодні Київський райсуд Одеси розгляне подання слідчого ГУ НП в Одеській області та прокуратури стосовно обрання запобіжного заходу Чорному.