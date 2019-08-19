Власник готелю "Токіо Стар" написав Зеленському - звинувачує охоронців

Власник готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний вважає, що працівники охоронної фірми "Карабінер" не виконали договірних зобов'язань у ніч на 17 серпня щодо екстреного виклику рятувальників ДСНС на пожежу, що виникла в цьому закладі.

Бізнесмен у листі до Президента України, оприлюдненому ЗМІ, посилається на те, що було укладено договір з охоронною фірмою, до пульта якої підключена протипожежна система готелю.

"Що виникло у нас (в готелі "Токіо Стар" - ред.) з причин, які поки що не встановлено? Коли виникла пожежа, автоматика (протипожежної системи готелю - ред.) послала сигнал на пульт охоронної компанії "Карабінер". Але компанія не викликала пожежників. Поліція намагалась оглянути цей пульт "Карабінерів", однак їх не допустили. Мої співробітники зателефонували до ДСНС, і тільки після цього дзвінка прибули пожежники", - зазначив Чорний.

Одеський бізнесмен також поскаржився, що його, нібито, тримали "дві доби без сну і добу без води - слідчий намагався витрясти з мене хоч щось без звинувачення. Тому що у нього не було нічого, крім вашого поста (у Facebook - ред.) і бажання вислужитися", - пише він Президенту.

Також Чорний зауважив, що пожежні норми украй застарілі, і їх виконання не гарантує безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Київський райсуд Одеси розгляне подання слідчого ГУ НП в Одеській області та прокуратури стосовно обрання запобіжного заходу власнику згорілого готелю "Токіо Стар" Чорному, якого притягнуто до відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки у цьому закладі, що спричинило загибель дев'яти осіб (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

За словами речниці Одеської облпрокуратури Інни Верби, слідчий оголосив підозру затриманому власнику готелю 18 серпня. Також проводяться допити інших осіб, що можуть бути причетними до скоєння злочину.

Водночас заступник очільника відділу комунікацій Одеського главку Нацполіції Світлана Білецька спростувала оприлюднену інформацію про затримання у рамках провадження ще трьох працівників одеського готелю "Зірка", що теж належить бізнесмену Чорному.

У пожежі в ніч на 17 серпня загинули 9 постояльців готелю «Токіо Стар», багатьох госпіталізували з опіками та отруєнням чадним газом. У суботу 51 постояльця, що вибігли з готелю без документів, міська влада Одеси тимчасово розмістила в помешканні Одеського ліцею «Олімпієць» в районі Дача Ковалевського.