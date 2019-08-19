Пожежа в Одесі: суд сьогодні обиратиме запобіжний захід власнику “Токіо Стар”

Київський райсуд Одеси в понеділок, 19 серпня, розгляне подання слідчого ГУ НП в Одеській області та прокуратури стосовно обрання запобіжного заходу власнику згорілого готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу речниця Одеської облпрокуратури Інна Верба.

"Сьогодні, 19 серпня, Київський райсуд Одеси розгляне клопотання слідчого ГУ НП в Одеській області та прокуратури стосовно обрання запобіжного заходу власнику згорілого готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному, якому притягнуто до відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки у цьому закладі, що спричинило загибель дев'яти осіб (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - зазначила Верба

За словами речниці облпрокуратури, слідчий оголосив підозру затриманому власнику готелю 18 серпня.

Також проводяться допити інших осіб, що можуть бути причетними до скоєння злочину.

Водночас заступник очільника відділу комунікацій Одеського главку Нацполіції Світлана Білецька спростувала оприлюднену інформацію про затримання у рамках провадження ще трьох працівників одеського готелю "Зірка", що теж належить бізнесмену Чорному.

"У Слідчому управлінні ГУ НП в Одеській області таку інформацію не підтверджують", - додала Білецька.

Як повідомлялося, спершу слідство розглядало три основні версії події: порушення правил пожежної безпеки, необережне використання вогню постояльцями та підпал з метою приховування вбивства. Однак після висновків судмедекспертиз версію про вбивство більш не досліджують.

Триває також провадження Державного бюро розслідувань за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Одеській області.

18 серпня проведено обшуки на всіх об'єктах, що належать власнику готелю Чорному, у тому числі в готелі "Зірка". Також обшукали апартаменти, що належать бізнесмену.

Як повідомлялося, на пожежі в ніч на 17 серпня загинули 9 постояльців готелю «Токіо Стар», багатьох госпіталізували з опіками та отруєнням чадним газом. У суботу 51 постояльця, що вибігли з готелю без документів, міська влада Одеси тимчасово розмістила в помешканні Одеського ліцею «Олімпієць» в районі Дача Ковалевського.