Версія вбивства при пожежі в "Токіо Стар" не підтверджується - ЗМІ

Результати розтину тіл показали, що всі дев'ятеро загиблих в одеському готелі "Токіо Стар" померли внаслідок пожежі.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в поліції.

"Жодних ознак того, що трагедія була спробою приховати вбивство, не виявлено - на тілах тільки характерні для пожежі ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відібрано зразки для лабораторних досліджень. Імена загиблих поки не розголошуються.

Як повідомляв Укрінформ, слідство розглядає три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", де загинули дев'ять осіб: порушення пожежної безпеки, підпал з метою приховування вбивства, коротке замикання електричних мереж.