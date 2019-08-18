Частину загиблих під час пожежі в одеському готелі вже впізнали — експерт

У Одесі завершено розтин дев'яти тіл, виявлених після пожежі в готелі "Токіо Стар". Частина загиблих вже опізнані.

Про це повідомив завідувач відділу в Одеському обласному бюро судово-медичної експертизи Борис Яворський в Facebook.

"Розтини дев'яти тіл, виявлених після пожежі в готелі "Токіо Стар", завершені. Всі необхідні зразки вилучені і далі будуть досліджуватися в лабораторіях. Частина загиблих вже опізнані", - написав Яворський.

Він подякував колегам – лікарям, медреєстраторам і медичним сестерам відділу експертизи трупів та відділення молекулярно-генетичних експертиз – "за готовність прийти на допомогу, незважаючи на вихідний день і неробочий час, а також за оперативну і якісно зроблену роботу".

Також Яворський зазначив, що не сумнівається, що "коли розслідування по цій справі, як і по всіх подібних справах у цій країні, забуксує і розсиплеться, звинувачувати в цьому будуть, звичайно ж, саме нас, експертів".

Як повідомлялося, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар" по вул. Водопровідна, 1, в результаті чого загинули 9 осіб, також госпіталізовано 10 постраждалих. Спочатку повідомлялося про 8 загиблих, але вдень під час слідчих дій на місці пожежі було виявлено ще одне тіло.

Слідство розглядає три різні версії виникнення пожежі: порушення пожежної безпеки, підпал з метою приховування вбивства, коротке замикання електричних мереж.

Сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби за загиблими.