Власника готелю "Токіо Стар" затримали - прокуратура

Правоохоронні органи затримали Вадима Чорного - власника готелю “Токіо Стар”, де внаслідок пожежі загинули дев'ять осіб.

Про це у Facebook інформує прокуратура Одеської області.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Одещини, в рамках досудового розслідування слідчі ГУНП в області затримали в порядку ст. 208 КПК України фактичного власника готелю “Токіо Стар” В. Чорного", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратура готує Чорному підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев’яти людей (ч.2 ст.270 КК України), та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, власник будівлі, в якій розташований готель "Токіо Стар", бізнесмен Вадим Чорний заявив, що готовий нести відповідальність, якщо буде визнано його провину.