Пожежа в "Токіо Стар": поліція вилучила сервер з архівом готелю

У рамках розслідування причин пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" правоохоронці вилучили всю документацію закладу та його сервер.

Про це у Facebook повідомив начальник Головного управління Нацполіціі в Одеській області Олег Бех.

"Заходи щодо з'ясування причини пожежі та встановленню осіб загиблих тривають. Опитуються свідки події, для вивчення з офісу готелю вилучено всю наявну документацію та сервер з відеоархівом", - розповів Бех.

Він також додав, що проводяться слідчі дії з власником готелю та представниками фірми, яка встановлювала у готелі протипожежну сигналізацію.

"Щиро співчуваю рідним та близьким загиблих. Запевняю, що поліція зробить усе необхідне, щоб винні у цій трагедії понесли заслужене покарання", - наголосив начальник обласної поліції Одещини.

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Як повідомляв Укрінформ, унаслідок пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", що сталася в ніч на 17 серпня, загинули дев'ять осіб, шестеро постраждалих перебувають у реанімації. За фактом пожежі в готелі розпочато кримінальне провадження.