В Одеській області перевірять усі готелі

Група фахівців різних відомств перевірить найближчим часом законність діяльності та стан протипожежної безпеки в готелях, що функціонують на території Одеської області. Перевірять також тих підприємців, що здають постояльцям апартаменти.

Таке рішення ухвалено 17 серпня на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо масштабної пожежі, яка сталася в одеському готелі "Токіо Стар", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перевірки діяльності готелів треба здійснити за всіма аспектами їх роботи: і стан протипожежної безпеки, і дотримання вимог ДАБКу, і сплату податків", - наголосила в.о. голови Одеської облдержадміністрації Світлана Шаталова, яка розпорядилась створити відповідну робочу групу при ОДА.

Крім того, зауважила Шаталова, належить перевірити усіх суб'єктів підприємницької діяльності, що спеціалізуються на наданні готельних послуг, включно із власниками приватних апартаментів, що розміщують постояльців.

Відповідні комплексні перевірки належить здійснити при взаємодії з фахівцями управлінь Одеси та інших міст і селищ, підсумувала в.о. голови ОДА.

Зі свого боку, мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що влада міста вишукує можливості для розміщення постояльців згорілого готелю "Токіо Стар" в інших закладах міста. Зокрема, частину з них вирішено сьогодні розмістити у будівлі колишнього інтернату №5.

Водночас Труханов запропонував правоохоронцям також опечатати торговельний центр "Грецький", що належить, як і "Токіо Стар", бізнесмену Вадиму Чорному. Оскільки, за словами міського голови, адміністрація й охоронці цього закладу не допускають інспекторів ДСНС для перевірки стану протипожежної безпеки.

За словами мера, влада Одеси тривалий час судиться з підприємцем Чорним, який нібито протиправно трансформував підземний паркінг на Грецькій площі на торговельний центр.

Як повідомляв Укрінформ, кількість жертв пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", що сталася в ніч на 17 серпня, збільшилася до 9. З місця події було евакуйовано близько 150 людей. Частина з них перебуває в автобусах неподалік від згорілого готелю, які виділила міськрада. Постраждалим надається медична допомога, а також допомога психологів та волонтерів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив розпочати перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв.