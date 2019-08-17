Кількість жертв пожежі в "Токіо Стар" зросла до дев'яти

Кількість жертв пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" збільшилася до дев'яти.

Про це повідомила у Facebook пресслужба ДСНС України.

"За уточненою інформацією, 17 серпня о 14:12 під час проведення слідчих дій на місці пожежі виявлено тіло 9 загиблого", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: До розслідування пожежі в одеському готелі підключили ДБР

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася пожежа, в якій загинули вісім людей, десятьох госпіталізували. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження. З місця події було евакуйовано близько 150 людей. Частина з них перебуває в автобусах неподалік від згорілого готелю, які виділила міськрада. Постраждалим надається медична допомога, а також допомога психологів та волонтерів.