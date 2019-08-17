До розслідування пожежі в одеському готелі підключили ДБР

Слідчі ДБР залучені до перевірки належного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС в Одеській області, які мали забезпечити контроль за станом протипожежної безпеки в готелі "Токіо Стар".

Відкрито кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до масштабної пожежі й людських жертв, повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Миколаєві, здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі «Токіо Стар» та загибелі людей. Досудове розслідування за фактом виникнення пожежі здійснює ГУ НП в Одеській області", -зазначили у ДБР.

Кваліфікація злочину: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

У ДБР констатували, що, за попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки; на момент виникнення пожежі у приміщенні готелю функціонували 270 готельних номерів; у пожежі 8 осіб загинули, 136 людей евакуйовано, 10 госпіталізовано, четверо з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

За словами керівника облуправління ДСНС Віктора Федорчака, у липні цього року інспекторів ДСНС охорона й адміністрація готелю не допустила для здійснення перевірки протипожежної безпеки: "послались на те, що нема орендаря приміщення".

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Як повідомлялося, очільник облуправління ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак заявив на брифінгу в суботу, що готель "Токіо Стар" обладнаний засобами протипожежної безпеки, у коридорах виявили закіптявілі теплові датчики. Зараз експерти встановлюють, чи вони діяли і чому запізно викликали рятувальників ДСНС.

Крім того, двоє осіб, відповідальних за пожежну безпеку готелю, теж мали змогу приступити до ліквідації осередку пожежі власними силами і наявними засобами.