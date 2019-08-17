Назвали три версії причин пожежі в одеському готелі

"Перша версія - можливий підпал з метою приховання вбивства. Друга - загоряння внаслідок порушення правил пожежної безпеки. Третя - необережне поводження з вогнем осіб, які поселились у готелі. Найбільш вірогідною слідчі поліції та інші фахівці вважають другу версію, оскільки найбільш реальним осередком загоряння є місце, де розміщена електрощитова", - зазначив Бех.

Готель "Токіо Стар" в Одесі / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

За його словами, можливе коротке замикання в електрощитовій, що розміщена поряд з пральнею. Оскільки саме тут знайдено тіла трьох осіб, які "загинули, за попереднім висновком експертів, внаслідок отруєння чадним газом".

За словами керівника облуправління ДСНС Віктора Федорчака, у липні цього року інспекторів ДСНС охорона й адміністрація готелю не допустила для здійснення перевірки протипожежної безпеки: "послались на те, що нема орендаря приміщення".

Як уточнив Федорчак, готель обладнаний засобами протипожежної безпеки, у коридорах виявлені закіптявілі теплові датчики. Зараз експерти встановлюють, чи вони діяли і чому запізно викликали рятувальників ДСНС.

Крім того, додав керівник облуправління ДСНС, двоє осіб, відповідальних за пожежну безпеку готелю, теж мали змогу приступити до ліквідацію осередку пожежі власними силами і наявними засобами. Зараз досліджуються дії персоналу в умовах виникнення пожежі.

Прокурор Одеської області Олег Жученко уточнив, що раніше будівля готелю «Токіо Стар» була об'єктом комунальної власності. Зараз правоохоронці перевіряють, як будівля перейшла в приватні руки.

За його словами, також перевіряється інша документація готелю, в тому числі вилучено сервери.

Як повідомлялося, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, в якій загинули вісім людей, десятьох госпіталізували. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження. З місця події було евакуйовано близько 150 людей. Частина з них перебуває в автобусах неподалік від згорілого готелю, які виділила міськрада. Постраждалим надається медична допомога, а також допомога психологів та волонтерів.