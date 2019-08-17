Власник "Токіо Стар" готовий нести відповідальність, якщо доведуть провину

Власник будівлі, в якій розташований готель «Токіо Стар», бізнесмен Вадим Чорний заявив, що готовий нести відповідальність, якщо буде визнано його провину.

Так він прокоментував пожежу в готелі в ніч на 17 серпня, внаслідок якої загинули восьмеро людей, повідомляє Радіо Свобода.

«Сталася катастрофа. Якщо буде встановлена будь-яка провина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу», – сказав Чорний.

Як повідомлялося, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, в якій загинули восьмеро людей, десятьох госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.