Загибель людей в одеському готелі: поліція відкрила справу

"За фактом пожежі в готелі «Токіо Стар» розпочато кримінальне провадження. За попередніми даними, в результаті займання в будівлі, що охопило площу близько 1000 кв. м, загинули восьмеро людей, ще десятеро – госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на місці події продовжують працювати поліцейські та рятувальники.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Про причини виникнення вогню та деталі щодо загиблих наразі не повідомляється. Відомо, що вогонь виник о 01:34 на другому поверсі готелю на площі 1000 м кв. На гасіння пожежі виїхали 13 спецмашин та понад 60 рятувальників. Локалізувати вогонь вдалося о 3:35, а ліквідувати - о 4:32.

Фото: www.facebook.com/Поліція Одеської області