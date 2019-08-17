Трагедія в Одесі: Пожежа в готелі забрала життя 8 осіб

В Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар" по вул. Водопровідна,1, у результаті чого загинули щонайменше вісім осіб.

Про це передає прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що вогонь виник у 01:34 на другому поверсі готелю на площі 1000 м. кв. На гасіння пожежі виїхали 13 спецмашин та понад 60 рятувальників. Локалізувати вогонь вдалося в 3:35, а ліквідувати - в 4:32.

"Попередньо загинуло 8 осіб та постраждало 10 осіб... Сьогодні, 17 серпня, в ДСНС відбудеться брифінг керівництва Служби про ситуацію в одеському готелі. Деталі пізніше", - зазначили в прес-службі.

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Про причини виникнення вогню та деталі щодо осіб загиблих наразі не повідомляється.

Фото: ДСНС і odessa.online