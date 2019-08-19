Шістьох загиблих у "Токіо Стар" упізнали, серед них - громадянка Австралії

Про це у понеділок заявив на апаратній нараді мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 19 серпня опізнано тіла шістьох загиблих на пожежі в готелі "Токіо Стар". Серед них - п’ять українців, зокрема, два жителі Одеської області, двоє киян та житель Дніпра. Крім того, у нічній пожежі загинула громадянка Австралійського Союзу", - сказав Труханов.

За його словами, триває робота правоохоронців з установлення трьох інших жертв пожежі.

Як повідомляє місцеве видання "Думская", усього пожежа забрала дев'ять людських життів, у тому числі одну дитину.