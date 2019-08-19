Шістьох загиблих у "Токіо Стар" упізнали, серед них - громадянка Австралії
Про це у понеділок заявив на апаратній нараді мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Станом на 19 серпня опізнано тіла шістьох загиблих на пожежі в готелі "Токіо Стар". Серед них - п’ять українців, зокрема, два жителі Одеської області, двоє киян та житель Дніпра. Крім того, у нічній пожежі загинула громадянка Австралійського Союзу", - сказав Труханов.
За його словами, триває робота правоохоронців з установлення трьох інших жертв пожежі.
Як повідомляє місцеве видання "Думская", усього пожежа забрала дев'ять людських життів, у тому числі одну дитину.
Як повідомляв Укрінформ, у пожежі в ніч на 17 серпня загинули 9 пожильців готелю "Токіо Стар", багатьох госпіталізували з опіками і отруєнням чадним газом.
У суботу 51 пожильця, які вибігли з готелю без документів, міська влада Одеси тимчасово розмістила у приміщенні одеського ліцею "Олімпієць" у районі Дача Ковалевського.