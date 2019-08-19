У "Токіо Стар" під час пожежі перебували 28 іноземців

В одеському готелі "Токіо Стар" під час пожежі 17 серпня перебувало 28 іноземних громадян. Міська влада Одеси надала їм усю необхідну допомогу.

Про це прозвітував на апаратній нараді заступник голови Одеської міської ради Павло Вугельман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серед мешканців готелю "Токіо Стар" знаходилося 28 іноземних громадян. Серед них громадяни Білорусі, Туреччини, В'єтнаму, Литви, США, Кіпру, Бельгії, Польщі, Швеції, Ірану, Іраку, Франції", - поінформував Вугельман.

Всім іноземцям було надано змогу здійснити міжнародні телефонні дзвінки. Про їхній стан і потреби повідомили відповідні дипломатичні установи та МЗС України.

Громадянину США забезпечили трансфер до аеропорту та допомогу у зміні квитків за маршрутом руху. Двом громадянам Ірану та Туреччини допомогли відновити документи, втрачені під час пожежі.

Міський голова Геннадій Труханов зазначив, що серед постраждалих є також громадянин С'єра-Леоне, якого було госпіталізовано у тяжкому стані. Для спілкування з українськими лікарями йому оперативно забезпечили перекладача з французької.

Крім того, серед евакуйованих під час пожежі була літня пара з Білорусі, яка довго збирала кошти на святкування ювілею сімейного життя саме в Одесі. Їм забезпечено можливість проживання в іншому одеському готелі.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар" по вул. Водопровідна,1, у результаті чого загинули щонайменше 9 осіб, 10 постраждалих госпіталізовано. Станом на 19 серпня ідентифіковані тіла шістьох загиблих. Серед них - п’ять українців і громадянка Австралійського Союзу.

Власнику готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).