ВРП відправила у відставку суддю Дніпропетровського апеляційного адмінсуду
Укрінформ
Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Юлію Дадим.
Про це інформують у ВРП.
“Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Дадим Юлію Миколаївну з посади судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у відставку”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, рішення ухвалено за результатом розгляду матеріалів щодо звільнення судді за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.