ВРП відправила у відставку суддю Дніпропетровського апеляційного адмінсуду

Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Юлію Дадим.

Про це інформують у ВРП.

“Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Дадим Юлію Миколаївну з посади судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у відставку”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, рішення ухвалено за результатом розгляду матеріалів щодо звільнення судді за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.