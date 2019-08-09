ВККСУ рекомендувала майже 470 кандидатів на посади суддів у місцеві загальні суди

За результатами конкурсу, оголошеного 2 липня 2019 року, Вища кваліфікаційна комісія суддів надала рекомендації 467 кандидатам для призначення на посади суддів місцевих загальних судів.

Про це інформує пресслужба ВККСУ.

“467 кандидатів за результатами конкурсу отримали рекомендації для призначення на посади суддів місцевих загальних судів”, - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадують, що конкурс на зайняття 505 вакантних посад суддів місцевих загальних судів на всій території України був оголошений 2 липня 2019 року.

Зі списком рекомендованих до призначення кандидатів можна ознайомитися на сайті ВККСУ.