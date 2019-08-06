ВККС визнала чотирьох суддів такими, що відповідають займаній посаді
Про це інформують у ВККСУ.
“Чотирьох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ВККСУ визначала результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Так, за результатами кваліфоцінювання ВККСУ визнала такими, що відповідають займаній посаді, суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сергія Баєва, Дніпропетровського окружного адміністративного суду Віталія Кальника, Березанського міського суду Київської області Ірину Капшученко та Кіровського районного суду міста Кіровограда Дмитра Самойленка.
Водночас повідомляється, що ВККСУ зняла з розгляду питання щодо судді Старобільського районного суду Луганської області Олександра Пелиха.