У місцеві суди через конкурс обирають 220 суддів

У місцеві суди через конкурс обирають 220 суддів

Укрінформ
Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на заміщення 220 вакантних посад суддів місцевих судів шляхом переведення.

Про це повідомляється на сайті ВККСУ.

“Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 1 серпня 2019 року оголошено конкурс на заміщення шляхом переведення 220 вакантних посад суддів у місцевих судах, з яких 150 – у місцевих загальних судах, 20 – у місцевих господарських судах та 50 – у місцевих адміністративних судах”, - ідеться у повідомленні.

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Як зазначається, документи для участі в конкурсі можна подати виключно поштою на адресу: 03109, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, - і лише 1 календарний день, 30 серпня 2019 року.

У ВККС поінформували, що питання допуску до участі у конкурсі розглядатиметься 25 вересня.

Інформацію про дату, час та місце проведення конкурсу буде оприлюднено на офіційному сайті комісії додатково.

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