Кордон з Польщею на Закарпатті за три дні перетнули понад 1600 осіб

Тимчасовий пішохідно-велосипедний перехід «Лубня – Волосате», який діяв на українсько-польському кордоні на Закарпатті, за три дні перетнути понад 1600 громадян різних країн.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної держадміністрації.

"Під час проведення Карпатських Днів добросусідства Закарпаття і Підкарпатського воєводства Польщі з 8 по 10 серпня на українсько-польському кордоні діяв тимчасовий пішохідно-велосипедний перехід «Лубня – Волосате». Упродовж цього часу скористалися можливістю потрапити в сусідню країну 1617 громадян (818 перейшли до України і 799 до Польщі)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОДА, громадян Польщі серед подорожуючих було удвічі більше, ніж громадян України. Перші 505 разів заходили в Україну і 482 рази поверталися додому. Українці ж перетинали кордон 297 і 284 рази відповідно.

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Були серед тих, хто перетинав кордон у тимчасовому пункті пропуску «Лубня – Волосате», й громадяни Німеччини, США, Чехії, Словаччини, Італії, Норвегії, Росії, Швеції, Румунії та Угорщини.

Як повідомляв Укрінформ, вперше пішохідний перехід на кордоні України та Польщі “Лубня-Волосате” відкрили у травні цього року — на п'ять днів. Перетин кордону здійснюється за Шенгенськими візами або біометричними паспортами.