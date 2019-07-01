Посольство України в Польщі нагадує: тимчасовий консульський облік — безкоштовний

Посольство України в Польщі застерігає громадян України, аби вони не користувалися платними послугами так званих посередницьких фірм, які надають платні послуги за дії, які є безкоштовними.

Йдеться, зокрема, про постановку на тимчасовий консульський облік при посольстві України в РП, повідомляє посольство України в РП.

“У зв’язку з отриманням останнім часом численних сигналів про активізацію діяльності так званих посередницьких фірм, що надають платні послуги з підготовки і оформлення пакету документів для постановки на консульський облік у Польщі, повідомляємо: зазначені фірми або окремі приватні особи, які пропонують таку допомогу, жодного відношення до посольства або консульських установ на території Республіки Польща не мають. Більше того, їхня діяльність має ознаки шахрайства і може каратися відповідно до кримінального законодавства”, - йдеться в повідомленні посольства.

Як зазначається, постановка на тимчасовий консульський облік є безкоштовною процедурою, що здійснюється виключно консульськими посадовими особами, які виконують свої повноваження на території Польщі.

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У посольстві закликали користуватися офіційною сторінкою диппредставництва, де розміщено детальну інформацію стосовно процедури постановки на консульський облік.

У диппредставництві зазначили, що у зв’язку з великою кількістю бажаючих стати на консульський облік, запроваджено можливість надсилання відповідного пакету документів поштою або кур’єром. Надіслані документи будуть розглянуті у тижневий термін.

Водночас, у разі виявлення фактів, коли реєстрація здійснена не з особистої пошти заявника та без зазначення його персональних даних, така реєстрація скасовується. Так само скасовується подвійна реєстрація від однієї особи на кілька термінів для здійснення тієї ж самої дії.

У посольстві закликали не піддаватися на пропозиції шахраїв та інформувати посольство і консульські установи України в Польщі про усі подібні випадки для подальшого реагування на їхню діяльність спільно з правоохоронними органами Польщі.

Як відомо, постановка на тимчасовий консульський облік зараз є найбільш популярною послугою, яку здійснюють українські консульські установи в Польщі. Вона становить більше половини від усіх консульських дій. Різке зацікавлення постановкою на консульський облік серед українців викликано тим, що у зв’язку зі змінами наприкінці минулого року до Митного кодексу України право ввезення транспортного засобу на іноземній реєстрації на 60 днів в Україну мають лише ті громадяни, які перебувають на консульському обліку. Час очікування в електронній черзі на постановку на консульський облік становить до трьох місяців.