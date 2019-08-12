Сєвєродонецьк впроваджуватиме відразу три моделі енергосервісу

Інформацію оприлюднила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Завдяки тісній співпраці з Держенергоефективності та Проектом ПРООН з енергосервісу Сєвєродонецьк стане першим містом, яке буде впроваджувати відразу три моделі ЕСКО. Так, у трьох закладах освіти міста (дитсадку №19, школах № 10 і №15) планується вперше реалізувати комплексну модель поглибленого ЕСКО-партнерства із елементами «ЕСКО+енергоменеджменту», - йдеться в повідомленні прес-служби ЛОДА.

За рахунок міської ради передбачено встановлення індивідуальних теплових пунктів із погодним регулюванням, а інвестор буде впроваджувати енергомоніторинг для забезпечення більш раціонального використання енергоресурсів.

Сукупна вартість усіх 10 ЕСКО-договорів становить більше 9 млн гривень. За умовами договорів замовник отримає 70 % зекономлених коштів на енергоресурсах, а інвестор – 30%.

Загалом, у місті визначено та оприлюднено ще 480 потенційних ЕСКО-об’єктів для інвесторів.