Із двома банками уклали додаткову угоду про видачу "теплих кредитів"

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження уклало додаткові договори про співпрацю із ПриватБанком та Укргазбанком щодо співфінансування виділених урядом 380 млн грн для надання “теплих кредитів”.

Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

"Держенергоефективності укладено додаткові договори про співпрацю із ПриватБанком та Укргазбанком на співфінансування виділених Урядом 380 млн грн для утеплення. Тож у цьому році ще близько 3 тисяч ОСББ, а це понад 230 тис. сімей, зможуть залучити до 1 млрд грн «теплих кредитів», отримати до 70% відшкодування із держбюджету та додаткові компенсації із місцевих бюджетів, економити 50% і більше на комунальних послугах, підвищити вартість квартир в утепленому будинку в середньому на 30%", - йдеться у повідомленні.

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Голова Держенергоефективності Сергій Савчук закликав голів ОСББ подавати заявки в Укргазбанк і ПриватБанк із готовими проектами на утеплення багатоповерхівок. Як пояснив Савчук, це можливість підготуватися до опалювального сезону та зменшити комунальні рахунки.