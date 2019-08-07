НБУ видав ліцензії двом небанківським фінустановам

Національний банк видав ліцензії двом небанківським фінансовим установам: ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" та ТОВ "Обміночка".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національним банком України 6 серпня 2019 року прийнято рішення про видачу ліцензій двом небанківським фінансовим установам. Зокрема, ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" видано ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. ТОВ "Обміночка" видано ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі)", - йдеться у повідомленні.

ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" стало шістдесят четвертим учасником ринку, що має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а ТОВ "Обміночка" – тридцять четвертим гравцем валютного ринку, що має ліцензію на здійснення валютних операцій.