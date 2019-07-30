НБУ розширив перелік суб’єктів, які зможуть приймати платежі готівкою

Національний банк розширив перелік суб’єктів, які мають право здійснювати операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк додав до переліку суб’єктів, які мають право здійснювати операції з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу, операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Національний банк змінив поняття “пункт приймання готівки” на “пункт надання фінансових послуг”, оскільки в таких пунктах надаються послуги з переказу коштів не тільки у готівковій, а й у безготівковій формі.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42 “Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу” від 22 липня 2019 року № 98.

Документ набирає чинності з 30 липня 2019 року.