USAID допоможе Луганщині у створенні ІТ-школи UNIT Factory

На зустрічі в Луганській облдержадміністрації з керівником офісу Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» в Луганській області Брайаном Мілаковскі були обговорені одразу декілька пропозицій щодо подальшої співпраці.

Такий допис на своїй сторінці в Facebook зробив голова Луганської ОДА Віталій Комарницький.

«Обговорили створення ІТ-школи UNIT Factory на базі СНУ ім. В. Даля. Ведеться робота щодо розвитку ІТ-сектору в Луганській області – це інвестиції в освіту та інновації; обговорили підтримку переміщених вишів. Ведеться робота щодо підтримки Луганського національного аграрного університету та інших переміщених ВНЗ», - написав Комарницький.

У рамках проекту відновлення матеріально-технічної бази ЛНАУ вже у вересні буде отримано матеріальну допомогу для забезпечення навчального процесу. Таким чином це ще один крок до збереження трудового потенціалу в області, оскільки в перспективі він матиме суттєвий вплив на аграрний сектор та його ефективне функціонування на Луганщині.

Також темою обговорення стала підтримка роботи на території області Школи малого та середнього підприємництва (МСП) фонду K.Fund. Проект націлений на сприяння розвитку підприємництв в Україні.

Було названо низку пріоритетних проблемних питань, що потребують негайного втручання, зокрема відновлення зруйнованого моста у Станиці Луганській; будівництво залізничної колії, що приєднає відрізок «Кіндрашівська-Нова – Лантратівка» до загальноукраїнської мережі залізничних доріг;

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«Ці проекти є стратегічно важливими для області, і зараз якомога швидше необхідно підготувати техніко-економічне обґрунтування, щоб прискорити будівельні роботи. Приємно, що є зацікавленість у підтримці зазначених проектів будівництва, оскільки їх реалізація має знизити соціальне напруження та сприяти економічному розвитку регіону», - зазначив Комарницький.