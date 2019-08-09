На Дніпропетровщині підірвали банкомат

На Дніпропетровщині зловмисники підірвали й пограбували банкомат.

Про це повідомив староста Волоського старостинського округу Новоолександрівської ОТГ Андрій Пінчук у Facebook.

"Сьогодні о 2 ночі банда громил банкоматів "вскрила" ломом центральний вхід до будівлі Офісу старости, після чого банда невловимих підірвала банкомат. Вибуховою хвилею пошкодило вікна та міжкімнатні двері у будівлі", - зазначив Пінчук.

Він додав, що сигналізація спрацювала одразу і вже за 10 хвилин прибула автівка охоронного агентства, з яким у старостату укладений договір на обслуговування системи охоронної сигналізації у будівлі. Але зловмисникам на всю операцію знадобилося не більше 3 хвилин.

Кількість грошей, якими поживилися зловмисники, невідома.

За словами старости, це 13-ий підрив банкомату у Дніпропетровській області цього року.

"Тепер Волоське без банкомата та без термінала. Термінал та залишки банкомата Приватбанк щойно забрав", - додав Пінчук.

Фото: Pinchuk Andriy, Facebook