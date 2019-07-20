Поліцейські Харківщини скерували до суду справу банди озброєних нападників на інкасаторів.

Про це інформує Департамент комунікації Нацполіції України.

"Наразі обвинувальний акт щодо банди скерований до суду. Підозрюваним інкримінують вчинення правопорушень, передбачених шістьома статтями Кримінального кодексу України. Раніше оперативники управління стратегічних розслідувань поліції Харківської області встановили та затримали учасників банди, які упродовж 7 років вчиняли озброєні розбої на інкасаторів. Сума збитків складає щонайменше 15 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

Поліція викрила банду у 2016 році. У липні того року у в смт Куп’янськ-Вузловий м. Куп’янська (Харківська область) учасники групи напали на інкасаторів, погрожуючи вогнепальною зброю.

Організатором групи став уродженець Києва, 1976 року народження. Він підшукав учасників, здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників, консультував їх. До складу банди також увійшли жителі Києва та Харківської області, які діяли відповідно до чітко розподілених ролей.

Документування та викриття банди ускладнювалося тим, що до її складу входили колишній інкасатор банківської установи та колишній працівник правоохоронних структур.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що учасники групи є причетними до низки тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених у різні роки на території Харківської та інших областей України. Зокрема, йдеться не тільки про озброєні розбійні напади, а й про замах на замовне вбивство.

Під час проведення обшуків в гаражних приміщеннях та за місцями проживання членів групи було виявлено та вилучено арсенал зброї та боєприпасів. Зокрема, підствольні гранатомети, бойові та реактивні протитанкові гранати, тротилові шашки та пластид.

У Києві судитимуть банду, яка сім років грабувала інкасаторів / Фото: Національної поліції України

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Наразі підозрюваним інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (Бандитизм), ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Обвинувальний акт щодо злочинної групи осіб направлено до Дніпровського районного суду Києва.