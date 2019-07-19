На Дніпропетровщині банда підірвала банкомат

У Дніпропетровській області банда разом зі своїм лідером, якого два дні тому випустили під заставу, підірвали банкомат.

Про це написав перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Суд Запорізької області два дні тому лідера цих гадів за пограбування банку звільнив з-під варти за символічну заставу 80 тисяч гривень.

Вже сьогодні вночі в Дніпропетровській області він зі своєю бандою шляхом підриву пограбував банкомат", - написав Аброськін.

За його словами, завдяки професійним діям кримінальної поліції Дніпра вночі їх ще раз затримали.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, у банкомат був накачаний газ, після чого був здійснений підрив. З розкуроченого банкомату були викрадені касети з грошима.

Читайте також: У Харкові та передмісті підірвали два банкомати

У поліції зазначили, що близько 3-ї ночі чоловіки проникли до магазину у м. Новомосковську, де підірвали банкомат та викрали понад півмільйона гривень. Коли злодії почали рухатися в бік м. Запоріжжя, їх затримали співробітники управління карного розшуку та Новомосковського відділу поліції.

Наразі усіх трьох чоловіків обґрунтовано підозрюють у скоєнні низки епізодів крадіжок грошей з банкоматів у Дніпрі та області. Загальна сума завданих фінансовим установам збитків становить понад 5 млн гривень.