У Харкові та передмісті підірвали два банкомати

У Харкові та місті Люботин сьогодні під ранок невідомі підірвали банкомати.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіціїв Харківській області.

"Інформація про вибухи банкоматів надійшли до Київського відділу поліції о 03:40 та о 04:20 до поліції міста Люботин. На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції", - йдеться у повідомленні.

Поліція розшукує осіб, які підірвали банкомати у Харкові та передмісті / Фото: https://hk.npu.gov.ua

Оглядом місця події по вулиці Вальтера у Харкові та на вулиці Шевченка у Люботині встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини.

Сума викрадених грошових коштів з’ясовується.

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Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Вирішується питання щодо кваліфікації подій за Кримінальним кодексом України. Усі обставини встановлюються.

У мережі з'явилися повідомлення, що обидва вибухи були дуже голосними.