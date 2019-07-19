У Харкові та передмісті підірвали два банкомати
Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіціїв Харківській області.
"Інформація про вибухи банкоматів надійшли до Київського відділу поліції о 03:40 та о 04:20 до поліції міста Люботин. На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції", - йдеться у повідомленні.
Поліція розшукує осіб, які підірвали банкомати у Харкові та передмісті / Фото: https://hk.npu.gov.ua
Оглядом місця події по вулиці Вальтера у Харкові та на вулиці Шевченка у Люботині встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини.
Сума викрадених грошових коштів з’ясовується.
Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Вирішується питання щодо кваліфікації подій за Кримінальним кодексом України. Усі обставини встановлюються.
У мережі з'явилися повідомлення, що обидва вибухи були дуже голосними.