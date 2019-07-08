ПриватБанк обіцяє 100 тисяч за інформацію про грабіжників банкомата у Дніпрі
Укрінформ
У Дніпрі близько 4-ї години ранку 8 липня невідомі підірвали банкомат ПриватБанку й викрали касети з грошима. ПриватБанк оголосив винагороду за інформацію про підривників банкомату в 100 тис. грн.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.
«Банкомат був розташований в магазині по вул. Андрія Сахарова у Самарському районі. Вибухом також пошкоджено магазин, в якому на той момент нікого не було. Після спрацювання сигналізації на місце прибули співробітники охоронної фірми, які викликали поліцію», - сказала Старчевська.
Попередньо, зловмисники втекли з місця пограбування на автомобілі.
Сума викрадених коштів невідома.