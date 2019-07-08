ПриватБанк обіцяє 100 тисяч за інформацію про грабіжників банкомата у Дніпрі

«Банкомат був розташований в магазині по вул. Андрія Сахарова у Самарському районі. Вибухом також пошкоджено магазин, в якому на той момент нікого не було. Після спрацювання сигналізації на місце прибули співробітники охоронної фірми, які викликали поліцію», - сказала Старчевська.

Попередньо, зловмисники втекли з місця пограбування на автомобілі.

Сума викрадених коштів невідома.