На Одещині шукають хлопчика, якого віднесло в море

“7 серпня о 20:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у Лиманському районі, с. Григорівка, у акваторії Чорного моря хлопчик 2006 р. н. разом з вітчимом 1966 р. н. пішли купатися поблизу несанкціонованого пляжу - їх накрило хвилею та понесло в море”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонникам на катері вдалося врятувати чоловіка.

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Водолазами аварійно-рятувального загону спеціального призначення розпочато пошуки хлопчика. Для пошуків зниклого також задіяно прикордонну службу, катер ПРК-01 “Морської пошуково-рятувальної служби” та катер “Акур” порту “Южний”.

Загалом разом обстежено 25 кілометрів узбережжя та дно Чорного моря на площі 14350 м.кв.

Пошуки тривають.