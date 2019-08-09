На Одещині шукають хлопчика, якого віднесло в море
Укрінформ
На Одещині рятувальники шукають 13-річного хлопчика, якого накрило хвилею та понесло в море.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.
“7 серпня о 20:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у Лиманському районі, с. Григорівка, у акваторії Чорного моря хлопчик 2006 р. н. разом з вітчимом 1966 р. н. пішли купатися поблизу несанкціонованого пляжу - їх накрило хвилею та понесло в море”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прикордонникам на катері вдалося врятувати чоловіка.
Водолазами аварійно-рятувального загону спеціального призначення розпочато пошуки хлопчика. Для пошуків зниклого також задіяно прикордонну службу, катер ПРК-01 “Морської пошуково-рятувальної служби” та катер “Акур” порту “Южний”.
Загалом разом обстежено 25 кілометрів узбережжя та дно Чорного моря на площі 14350 м.кв.
Пошуки тривають.