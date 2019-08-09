На Одещині шукають хлопчика, якого віднесло в море

На Одещині шукають хлопчика, якого віднесло в море

Укрінформ
На Одещині рятувальники шукають 13-річного хлопчика, якого накрило хвилею та понесло в море.

“7 серпня о 20:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у Лиманському районі, с. Григорівка, у акваторії Чорного моря хлопчик 2006 р. н. разом з вітчимом 1966 р. н. пішли купатися поблизу несанкціонованого пляжу - їх накрило хвилею та понесло в море”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонникам на катері вдалося врятувати чоловіка.

Читайте також: На Полтавщині заживо згоріла чотирирічна дитина

Водолазами аварійно-рятувального загону спеціального призначення розпочато пошуки хлопчика. Для пошуків зниклого також задіяно прикордонну службу, катер ПРК-01 “Морської пошуково-рятувальної служби” та катер “Акур” порту “Южний”.

Загалом разом обстежено 25 кілометрів узбережжя та дно Чорного моря на площі 14350 м.кв.

Пошуки тривають.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-