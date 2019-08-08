На Полтавщині заживо згоріла чотирирічна дитина

У четвер, 8 серпня, в селі Степаненки Гадяцького району сталася трагедія - тут під час пожежі, що виникла в господарчій будівлі, живцем згорів хлопчик 4-х років.

Подробиці жахливої події кореспонденту Укрінформу розповів начальник відділу комунікацій зі ЗМІ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський.

"Попередньо відомо, що близько 16:00 мешканка Степанівки, мама двох малолітніх синів, разом з дітьми пішла в гості до своєї подруги. І поки дорослі розмовляли, діти грали на подвір’ї. Потім вони забігли в сарай, де було складене сіно. Швидше за все, 7-річний хлопчик його підпалив. Йому вдалося втекти від вогню, а ось його менший братик, на жаль, не зміг вибратися з пекельної пастки", - повідомив Шкаревський.

Читайте також: У Вінниці під час пожежі у житловому будинку евакуювали 40 осіб

За словами чоловіка, котрий живе по-сусідськи, він чув голосний дитячий крик і кинувся на допомогу, однак зайти до сараю вже було неможливо.

Пожежники, яких викликав цей сусід, за кілька хвилин були на місці події. Вони двома машинами загасили споруду у вогні, проте рятувати, на жаль, було вже нікого.