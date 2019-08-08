На Полтавщині заживо згоріла чотирирічна дитина
Подробиці жахливої події кореспонденту Укрінформу розповів начальник відділу комунікацій зі ЗМІ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський.
"Попередньо відомо, що близько 16:00 мешканка Степанівки, мама двох малолітніх синів, разом з дітьми пішла в гості до своєї подруги. І поки дорослі розмовляли, діти грали на подвір’ї. Потім вони забігли в сарай, де було складене сіно. Швидше за все, 7-річний хлопчик його підпалив. Йому вдалося втекти від вогню, а ось його менший братик, на жаль, не зміг вибратися з пекельної пастки", - повідомив Шкаревський.
За словами чоловіка, котрий живе по-сусідськи, він чув голосний дитячий крик і кинувся на допомогу, однак зайти до сараю вже було неможливо.
Пожежники, яких викликав цей сусід, за кілька хвилин були на місці події. Вони двома машинами загасили споруду у вогні, проте рятувати, на жаль, було вже нікого.