У Вінниці під час пожежі у житловому будинку евакуювали 40 осіб

У Вінниці у четвер вночі під час ліквідації пожежі в колишньому гуртожитку бійці ДСНС вивели з небезпечної зони та евакуювали через драбини 40 людей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Вінницькій області.

«8 серпня о 02:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир житлового будинку №2 у проїзді Станіславського. У ході розвідки бійці ДСНС з’ясували, що осередок пожежі знаходиться в коридорі на 4-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку (колишній гуртожиток). Через сильне задимлення утворилася загроза для мешканців квартир, розташованих на зазначених поверхах», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, ланки газодимозахисної служби одразу розпочали евакуацію людей. Загалом було виведено із небезпечної зони та знято за допомогою драбин 40 осіб, серед яких 5 дітей.

Рятувальники локалізували пожежу о 03:30, а ліквідували о 03:48. До ліквідації пожежі залучалося 25 осіб та 6 одиниць спецтехніки.

Вогнем знищено та пошкоджено вхідні двері кількох квартир, частину домашніх речей та меблів. Бійцям ДСНС вдалося запобігти загибелі та травмуванню людей, а також поширенню вогню на інші квартири.

Читайте також: В окремих областях України переважає надзвичайна пожежна небезпека

Причина надзвичайної події та сума завданих вогнем матеріальних збитків встановлюються.