В окремих областях України переважає надзвичайна пожежна небезпека

На території України в окремих областях 8 серпня очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За даними Укргідрометцентру, 8 серпня у Київській області, в районі Фастова, Борисполя, Баришівки, Яготина та Чорнобиля, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, 8 серпня у північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.