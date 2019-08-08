В окремих областях України переважає надзвичайна пожежна небезпека
Укрінформ
На території України в окремих областях 8 серпня очікується надзвичайна пожежна небезпека.
Про це повідомляє ДСНС України.
“За даними Укргідрометцентру, 8 серпня у Київській області, в районі Фастова, Борисполя, Баришівки, Яготина та Чорнобиля, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, 8 серпня у північних (крім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.