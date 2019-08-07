У Дарниці на ринку біля метро горіли павільйони

У Дніпровському районі столиці біля метро "Дарниця" рятувальники ліквідували пожежу на критому ринку, площа якої складає 250 кв. м.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“7 серпня о 09:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Будівельників, 40, що в Дніпровському районі столиці. На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить покрівля над 4 павільйонами критого ринку на площі 70 кв. м і вогонь швидко поширюється”, - йдеться у повідомленні.

У Дарниці поблизу метро на території ринку горіли павільйони/ Фото Данііла Шамкіна

До ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу Київського гарнізону.

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Інформації щодо загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення займання буде з’ясовуватися.