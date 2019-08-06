У Києві на Подолі горів двоповерховий будинок
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Укрінформ
У Подільському районі столиці вночі на вул. Боричів Тік рятувальники понад дві години гасили пожежу у двоповерховій будівлі.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.
“6 серпня о 01:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у 2-поверховій неексплуатуємій будівлі на вул. Боричів Тік, 22, що у Подільському районі столиці”, - йдеться у повідомленні.
Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що на 2 поверсі будівлі сталося займання сміття з подальшим розповсюдженням на покрівлю будівлі.
О 02:40 пожежу було локалізовано, а о 03:54 пожежа на площі 50 кв. м була ліквідована.
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі з’ясовується.
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