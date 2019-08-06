У Києві на Подолі горів двоповерховий будинок

У Подільському районі столиці вночі на вул. Боричів Тік рятувальники понад дві години гасили пожежу у двоповерховій будівлі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“6 серпня о 01:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у 2-поверховій неексплуатуємій будівлі на вул. Боричів Тік, 22, що у Подільському районі столиці”, - йдеться у повідомленні.

Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що на 2 поверсі будівлі сталося займання сміття з подальшим розповсюдженням на покрівлю будівлі.

О 02:40 пожежу було локалізовано, а о 03:54 пожежа на площі 50 кв. м була ліквідована.

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Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

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