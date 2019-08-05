Біля Стамбула горить стрільбище військового училища

У Тузлі, що є муніципалітетом у провінції Стамбул, біля східної межі міста зафіксовано пожежу на території стрільбища, що належить піхотному училищу.

Про це повідомляє телеканал TRT. «В районі стрільбища Тузлинського піхотного училища виникла пожежа. Триває операція по її гасінню», - йдеться у повідомленні. Пожежа розповсюдилася на площу 2 га. На місці події працюють пожежники. Прибулі на місце поліцейські вжили заходів безпеки через дим, який розповсюдився у районі. Читайте також: У Росії на території військової частини стався вибух, є поранені Причина виникнення пожежі наразі невідома. Повідомлень про жертв немає. Фото: www.trthaber.com