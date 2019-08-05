У Росії на території військової частини стався вибух, є поранені
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Укрінформ
На території військової частини в Красноярському краї стався вибух, у результаті - двох людей доправили до лікарні з осколковими пораненнями.
Про це повідомляє ТАСС.
"Вибух і пожежа сталися на території військової частини, розташованої в Ачинському районі Красноярського краю. На місце направлено автобуси для евакуації", - йдеться в повідомленні.
Як повідомило ТАСС джерело в екстрених службах, на місце направлено сили пожежників по другому номеру складності. Джерело додало, що вибух і пожежа сталися на артилерійському складі у військовій частині.
Як повідомляється, двоє людей доправлені до лікарні з осколковими пораненнями.