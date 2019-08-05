Вибух автомобіля в столиці Єгипту забрав життя 17 осіб, понад 30 поранені

У центрі столиці Єгипту - Каїрі загинули щонайменше сімнадцять осіб, ще 32 отримали поранення.

Про це передає El Arabiya.

Вибух стався біля Національного інституту раку в понеділок, 5 серпня. Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ Єгипту, автомобіль зіткнувся з трьома іншими автомобілями, що призвело до вибуху.

За даними Міністерства охорони здоров'я, вибух також завдав шкоди об'єктам всередині інституту. Інститут евакуйований, а пацієнти переведені в лікарню Аль-Муніра.

Причина інциденту з'ясовується. Офіційної заяви про те, що вибух був терактом, не було.

Національний інститут онкології знаходиться в районі Ель-Маниал і виходить прямо на Ніл, район з високою щільністю руху.